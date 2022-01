Casos diários de Covid-19 voltam a aumentar em Cruzeiro do Sul

Após vários meses em queda, os casos diários da Covid-19 voltaram a aumentar em Cruzeiro do Sul.

Na última quinta-feira, 20, o município registou apenas 5 novos casos. Já na sexta-feira foram 8, e no sábado, 22, até às 14 horas da tarde, foram contabilizados 46 novos casos.

O boletim serve de alerta para população da necessidade de estarem se vacinando e mantendo os cuidados contra a Covid-19.

Cruzeiro do Sul já realizou 25.761 notificações com 10.960 casos confirmados. A cidade contabiliza 191 mortes por Covid. Desde o início da pandemia quase 11 mil pessoas se recuperam da doença.

O Hospital de Campanha do Juruá segue com oito pacientes internados, sendo que sete estão na clínica médica e um na UTI. Do total, apenas dois pacientes da clínica médica são de Cruzeiro do Sul.