Cavalo provoca acidente na BR-364 e deixa casal ferido

De acordo com uma testemunha que estava no local, o casal seguia na BR-364 em uma motocicleta de 1000 cilindradas sentido ao centro de Porto Velho, quando foi surpreendido pelo cavalo que estava solto na pista.

O condutor não conseguiu evitar o atropelamento. O casal caiu do veículo e teve escoriações. O animal fraturou a pata traseira.

Por conta do acidente, equipes do Samu e Corpo de Bombeiros foram acionadas. As vítimas foram levadas para uma unidade de saúde e o registro da ocorrência foi feito por uma equipe da PRF.