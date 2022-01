CBF divulga critérios de sorteio da 1ª fase da Copa do Brasil; veja quem pode pegar quem

A CBF definiu oficialmente e divulgou os critérios do sorteio que vai definir o futuro de 80 clubes que vão disputar a 1ª fase da Copa do Brasil 2022. A entidade distribuiu as equipes em oito potes, que serão usados para a montagem dos duelos da etapa de abertura do torneio em evento previsto para a próxima segunda-feira, às 13h (de Brasília), no Rio de Janeiro. Veja quem pode pegar quem abaixo.