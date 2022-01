Choro, meio milhão de seguidores e sonhos: a semana de Tomate, personagem da Copinha 2022

Personagem até então desconhecido, o goleiro Eduardo Filgueira da Silva, apelidado de Tomate, vinha fazendo grande partida pelo Andirá-AC diante do poderoso Atlético-MG. Mesmo com o bom desempenho, o goleiro acabou sendo substituído aos 17 minutos do segundo tempo, logo após a marcação de um pênalti para o time mineiro.

O técnico do Andirá resolveu tirar Tomate para colocar o goleiro Carlos, de apenas 15 anos, na esperança do jogador reserva conseguir defender o pênalti e evitar a derrota para o Atlético-MG. O Galo não só marcou o gol como causou uma crise de choro em Tomate (veja no vídeo acima), que viu do banco de reservas a vitória do time mineiro por 1 a 0 e o fim do sonho se classificação para a próxima fase da competição.

