Chuvas intensas podem mudar níveis dos rios por todo o Acre, prevê pesquisador Friale

As condições atmosféricas estarão altamente favoráveis à ocorrência de chuvas intensas, com acumulados significativas, entre esta sexta-feira (28) e a próxima quinta-feira (3), ou seja, os últimos dias de janeiro e os primeiros de fevereiro, no centro e, principalmente, no leste e no sul do Acre. Já, no vale do Juruá, as chuvas serão fracas ou moderadas.

A temperatura, durante o dia, ficará amena neste fim de semana, na maior parte do Acre, com máximas abaixo de 26ºC, devido às chuvas e à intensa cobertura de nuvens.

Estimamos acumulados pluviométricos, nos próximos sete dias, entre 70 e 150mm, nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira. Na microrregião de Tarauacá, deverá chover entre 50 e 100mm, enquanto, na de Cruzeiro do Sul, entre 30 e 60mm.

Transtornos à população

Devido às intensas chuvas, a partir deste fim de semana, alertamos para a alta probabilidade de ocorrência de sérios transtornos à população, como inundação de ruas, transbordamentos de córregos e pequenos igarapés, queda de galhos e árvores e deslizamentos de terra.

Assim, é importante que a população e as autoridades fiquem muito atentas para evitar maiores prejuízos ou transtornos.

Confira os municípios acreanos, em ordem decrescente de grau de intensidade das chuvas, até o próximo dia 3 de fevereiro: Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Xapuri, Capixaba, Plácido de Castro, Acrelândia, Senador Guiomard, Bujari, Porto Acre, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Manuel Urbano, Feijó, Jordão, Tarauacá, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul e Cruzeiro do Sul.

Observe que os municípios mais atingidos serão os dos vales dos rios Acre e Abunã e os menos atingidos pelas chuvas, os do vale do Juruá, principalmente em Cruzeiro do Sul e proximidades.

As chuvas serão fracas no noroeste e no norte do estado devido à incursão de ar menos úmido, originário da região do Saara Ocidental, impulsionado por uma alta pressão atmosférica que se formou nas ilhas portuguesas dos Açores e Madeira.

Nível dos rios subirá muito na próxima semana

A partir deste fim de semana e, principalmente, nos primeiros dias de fevereiro, o nível dos rios acreanos subirá muito. Alguns rios poderão ficar próximo da cota de alerta ou, até, atingi-la, tendo em vista o volume de chuvas significativo nos próximos dias.

Os maiores aumentos de níveis deverão ocorrer com os rios Acre, Abunã, Iaco, Purus, Envira, Tarauacá e seus afluentes.