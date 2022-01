Cinco foragidos são presos na região norte da Capital desde as festas de final de ano

Cinco foragidos da Justiça foram presos com mandados de prisão em aberto desde a época das festas de final de ano até esta terça-feira (04) na região norte de Campo Grande.

Policiais Militares da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar realizaram a prisão de 5 indivíduos foragidos da justiça por diversos crimes e em diversos bairros da região urbana do segredo, norte de Campo Grande.

De acordo com a polícia, as ocorrências são desdobramentos da Operação Bonança, que acontece no mês de Janeiro em toda a área da 11ª CIPM, que compreende a Região Urbana do Segredo (norte da capital do MS), os municípios de Rochedo e Corguinho e prevê, além da intensificação do policiamento ostensivo e preventivo, abordagens e verificações de pessoas e veículos, o cumprimento de mandados, recuperação de veículos, apreensão de drogas e armas de fogo, e por fim, o fechamento de bocas de fumo e crimes conexos.

Ainda segundo a PM, o aumento de 18.43% dos atendimentos encaminhados à delegacia por parte da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar no último trimestre de 2021 em relação a 2020, garantindo a manutenção da ordem e a segurança da população.