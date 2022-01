Cineasta acreano ministra oficina gratuita sobre estrutura mítica para roteiros e histórias; inscrições estão abertas

Com vagas limitadas, a oficina “A jornada do escritor: estrutura mítica para roteiristas, contadores de histórias, escritores e interessados em geral” abre as inscrições para o público interessado em aprender sobre a estrutura de um roteiro ou história. A oficina, ministrada pelo cineasta acreano Sérgio de Carvalho acontece nos dias 12 a 15 de janeiro, das 18h às 22h, no espaço da produtora audiovisual Saci Filmes, na rua Hechem Farhat, 35, no bairro Vila Ivonete.

As inscrições podem ser feitas até o dia 11 de janeiro através do formulário de inscrição disponível neste link, que também pode ser encontrado na biografia do Instagram do @sacifilmes. As vagas são limitadas e para participar é preciso ter tomado, pelo menos, a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

A oficina é inspirada na obra de Joseph Campbell, chamada “Jornada do Herói”, que explica o conceito desenvolvido pelo autor para identificar um padrão dentro das histórias e roteiros de muitas obras espalhadas pelo mundo e também na obra “A Jornada do Escritor: um guia para contadores de histórias e roteiristas”, de Christopher Vogler.

O projeto foi financiado pelo Fundo Municipal da Cultura 2021, pela Prefeitura de Rio Branco através da Fundação de Cultura e Esportes Garibaldi Brasil. Para mais informações, os interessados devem entrar em contato pelo e-mail da produtora através do endereço eletrônico [email protected]