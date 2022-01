Colisão entre carro e motocicleta acaba com motoboy no Pronto Socorro de RB

A entregadora Yane Veras Andrade, 24 anos, ficou ferida após bater em um carro na noite deste sábado (8), na rua Osmar Sabino, bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

Segundo informação de testemunhas, Yane estava trafegando em uma motocicleta modelo Yamaha Fazer, de cor azul e Placa QLZ-2A97, quando um carro modelo Corolla, de cor branco, que trafegava no mesmo sentido que ela, bairro-centro. A entregadora foi fazer uma ultrapassagem pela direita e acabou atingindo no pneu do automóvel.

Após a colisão, a vítima foi arremessada e na queda bateu a cabeça violentamente contra o solo tendo perda momentânea de consciência. O motorista do carro parou e prestou socorro à vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

O Batalhão de Trânsito esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia criminal. Após os trabalhos da perícia, o motorista do veículo foi liberado e amigos da entregadora levaram a motocicleta para a residência dela.