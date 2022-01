Colisão entre veículos deixa uma pessoa em estado grave e três feridas no PS da Capital

O motorista Ítalo Ribeiro Maciel, 26 anos, ficou ferido em estado grave, e Felipe Macedo Barros, 19, Fernando Moreira Ferreira, 23, e Cleuson Mesquita de Souza, 38, tiveram ferimentos leves, após um grave acidente de trânsito envolvendo um caminhão boiadeiro e um carro de passeio, na noite desta segunda-feira (24), na BR-364, na Vila Liberdade, em Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, Ítalo dirigia um carro modelo Gol, de cor verde e placa NZN-9265, e trafegava com um passageiro no banco da frente e dois no banco traseiro, voltando do frigorífico onde trabalham, quando um caminhão boiadeiro entrou na contramão e bateu na lateral do veículo.

Com a força do impacto, o motorista do veículo de passeio perdeu o controle da direção e rodou na pista. Já o boiadeiro parou mais a frente sem danos, aparentemente. O motorista do caminhão parou e permaneceu no local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas ambulâncias para o local. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos às vítimas e encaminharam as quatro pessoas ao Pronto Socorro de Rio Branco, sendo que Ítalo teve fratura exposta no braço esquerdo, perna esquerda, ombro esquerdo e uma possível fratura na bacia. Já Felipe, Fernando e Cleuson ficaram em estado de saúde estável.

O Corpo de Bombeiros Militar também foi até o local, pois haveria o risco de pessoas estarem presas às ferragens, informações essas que não foram confirmadas no acidente.

Policiais rodoviários federais (PRFs) também estiveram no local do acidente e isolaram a área para o trabalho da perícia. Após os trabalhos da perícia, o veículo de passeio foi removido por um guincho, como também o veículo maior foi liberado.