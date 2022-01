Coluna da Beth traz aniversariantes da semana e cliques da virada dos acreanos; confira tudo!

Os recém-aprovados no curso de medicina e novo casal, Homero Pereira e Cassiane Freitas, na virada do ano em Rio Branco.

Coloridas e astral nas alturas, Elizangela Góes com a mãe, Maria de Nazaré, curtindo o ciclo novo em Ilhabela.

Travada no dourado, Rose Oliveira recebeu 2022 no Natal Grand Hotel & Resort, no litoral do Rio Grande do Norte.

Juntos há seis anos, o colunista social Douglas Richer com o namorado Kelvin Sampaio, na cidade natal de ambos, Sena Madureira.

Ana Gabryele Moreira é a primeira mulher preta brasileira a conquistar o Prêmio Marie Curie da Agência Internacional de Energia Atômica e divulgada pela ONU. A premiação viabilizou uma bolsa no valor de até 40 mil euros para estudos fora do país neste ano. Formada em Física Médica aqui na universidade e mestranda em Tecnologia Nuclear na USP.

Seu foco de pesquisa é o desenvolvimento de um sistema de detecção sensível à posição para radiação gama utilizando cintilador plástico.

Com tema do Homem-Aranha, Miguel recebeu seus amigos dia 30 para comemorar seus oito aninhos. Na foto, com o orgulhoso papai Bruno Resende, a bisavó Maria, eu, a tivó e a avó Arlene Resende.

Ainda na festa de Spider-Man do Miguel, o orgulhoso papai Bruno Resende, Rurik Maia, Cristina Costa, eu, Telmara Torres e António Carlos Torres Júnior.

“Estamos vendo as maiores taxas de mortalidade da história”. O alerta é do empresário arquimilionário Scott Davison, CEO da seguradora OneAmerica, com sede em Indianópolis, um dos vários líderes empresariais e profissionais de saúde que falaram durante uma conferência virtual organizada pela Câmara de Comércio de Indiana em 30 de dezembro de 2021.

Destacou com preocupação que o aumento das mortes é enorme, e não são apenas os idosos que estão morrendo, mas principalmente pessoas em idade de trabalho de 18 a 64 anos, funcionários de empresas que têm planos de seguro de vida. Disse ainda disse que, ao mesmo tempo, a empresa verifica “aumento” crescente nos pedidos de invalidez – no início eram pedidos de invalidez de curto prazo, agora o aumento está em pedidos de invalidez de longo prazo. Segundo Scott Davison, no terceiro trimestre de 2021 as taxas de mortalidade aumentaram 40% antes da pandemia, veio crescendo no quarto trimestre. “Só para você ter uma ideia de quanto isso é ruim, seria uma catástrofe de três sigmas ou uma em 200 anos seria um aumento de 10% em relação à pré-pandemia. Então, 40% é simplesmente inédito’.

Capricorniana forte, confiável e guerreira, Patrícia Couto Reis foi aniversariante da primeira semana de 2022. Parabéns e vida longa querida!

Dia 30 de dezembro, o pedólogo e agente de saúde James Félix recebeu os amigos para uma suculenta feijoada em sua casa ao som de muito samba e pagode. Na foto com a esposa e os filhos.

Parabéns amigo!

On Line

*Baixou a louca da promoção de janeiro em todo o comércio. O problema é que a população está endividada até o próximo Natal. Como diria a menina gênio da TV: “Está um desespero”!

*Aquela sensação de que todo mundo viajou, menos eu. Só que eu não sou todo mundo. Nem queria mesmo.

Ódio e inveja me definem!

*Sistemas de saúde do Reino Unido a beira do colapso, Estados Unidos caminhando junto. Boa parte da Europa entrando novamente em quarentena, mas o Brasil, não soa o alarme de tsunami chegando.

Qualquer comparação com o filme “Não Olha Para Cima” é mera coincidência, pois aqui não tem negacionistas. Ignorar resolve o problema.

Chocada continuo existindo pessoas da minha bolha!!!

*Dei umas dicas no meu Reels do meu instagran, a propósito me segue lá @beth_news_ e uma fã\seguidora, se atualiza mulher. Disse o seguinte: “Beth, passei os últimos dois anos novos sem calcinha e sem roupa mesmo, nem condições tive pra tirar uma foto devido ao estado de transtorno que me encontrava e o meu conselho é que parem de gastar dinheiro com calcinha amarela, vermelha, roxa e roupa nova, o desconto é maior. Nem nua tõ pegando alguém”.

Que surto… Socorrooooo!!

*Na reta final de 2021, em plena crise sanitária e econômica o município de Cruzeiro do Sul, surpreendeu com a inauguração de uma casa de shows de strip-tease, a Planet House. O empreendimento é específico para o público adulto e pertence a corajosa empresária Patrícia Dias.

*Beth aleatória: Brinquedos para cachorros que precisam ser inventados em minha modesta, porém, avalizada opinião. Um antebraço de silicone, com a mão e dedos, as unhas, inseparáveis por dentadas, num material mais duro, tipo acrílico. Uma cabeça humana de silicone, com fios de cabelo, em comprimento médio, inarrancáveis e inembaraçáveis. Sigam-me para mais dicas de design inovador para o mercado pet!

De nada!!!