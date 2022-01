Colunista do ContilNet Guru Binho de Ouros revela previsões para os signos em 2022

Olá meus queridos e queridas, 2022 será marcado pelo uso correto da palavra e da inteligência, pois é um ano regido pelo planeta Mercúrio, as cartas de Tarot que saíram para o ano foram a Estrela, Imperatriz e Roda da Fortuna, significando que nesse ano as esperanças, unificadas com a atitude e fé, terão resultados dentro do que é acreditado e se tem mérito pela situação, e como resultado trará um ciclo de sorte, que mesmo com a oscilação, pode ser administrado e direcionado pela adaptabilidade. Olha aí o jogo abaixo.

Portanto, se adaptem, tenham um cuidado especial com as palavras que dizem, cuidado com fofocas e comentários improdutivos… Lembro que estamos numa Lua Minguante, que é a Lua do banimento e despedida, então peçam que Deus tire da vida de vocês, tudo que atrapalha e que mina a caminhada de vocês, tenham critério…

O arcano dos Apaixonados(6) é o regente do ano, dando escolhas, decisões que devem ser sustentadas por amor, fé e atitudes…

Política e situação do Brasil, seguem a tendência oscilatória mundial, mas pode ser que haja a reeleição do atual presidente, pois saiu a carta do Sol para ele… Em termos de território nacional, as coisas melhores estão para o Nordeste, Sul e Centro-Oeste-Norte, o Sudeste sofrerá com políticas contrárias aos anseios populares e contra a soberania do Brasil… No caso do Norte, alguns projetos antigos poderão dar resultado e saírem do papel. Para o Acre, muito trabalho árduo e mão na massa para as coisas começarem a funcionar…

Vamos conferir o giro do zodíaco para 2022, atentem pessoas:

Áries, de 21 de março a 20 de abril: Arianos, esse ano será um ano de força, viver o tesão que tem sentido e abrir os caminhos de vocês com a vontade, observem a ética e como vão lidar com as pessoas, com o corpo de vocês e a energia vital. Nos negócios, terão força de levar qualquer projeto pra frente, enfrentando restrições com determinação e vontade, a única coisa que pode atrasar vocês é a própria ignorância e não respeitarem limites… Tenham cuidado… Na saúde, a vitalidade será grande e poderão ganhar força física para aguentarem qualquer pique, sejam mais, com charme e inteligência…

Touro, de 21 de abril a 20 de maio: Taurinos terão um ano de sedução, profissionalismo, bom humor e também de “inferninhos” que enfrentarão… Sejam leves, tenham jogo de cintura, diplomacia e contorne situações difíceis com inteligência, ousadia e bom senso. Deixem que a competência, a realização e os fatos confirmem o que pensam e falam… Nos negócios, o profissionalismo fala mais alto pela demonstração das tarefas cumpridas e a competência no serviço que executam, conhecimento é fundamental para os melhores resultados, apliquem-nos. Na saúde, um tesão muito bom pra curtir a vida, sem descuidar dos ossos e vitalidade, portanto tomem Sol bem cedo ou a tardinha e mantenham uma rotina de exercícios nesses horários e verão diferenças muito interessantes…

Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho: Geminianos vão curtir um ano onde farão a diferença e seguirão a fé e entusiasmo que impelem vocês, será um desafio de acreditar num milagre e serem o próprio milagre… Coloquem o melhor de vocês, guardado no coração, para fora e abram todos os caminhos! Sejam o milagre na vida de alguém… Nos negócios, tendem a criarem moda, experimentarem outro tipo de coisa não convencional e até mesmo uma solução original que pode agregar muitos resultados para o trabalho e negócios de vocês, o diferencial é conhecer e acreditar na solução defendida e o sucesso virá… Essa carta é regida por Oxum, ou Nossa Senhora da Conceição, representando o amor sentimental, abençoado e a prosperidade. Na saúde, esperança e alto astral para garantir uma boa forma e motivação contra qualquer restrição física, mental ou espiritual… Importante crer nos resultados diários e comparar com hábitos antigos, poderão sentir a grande evolução que terão, cuidem de serem mais alegria!

Câncer, de 21 de junho a 22 de julho: Cancerianos, nesse ano vocês terão uma maior integração, mistura e tempero com as pessoas, grupos e ideas que fazem parte, tudo isso será importante e ajudarão vocês a curarem com mais eficácia, qualquer ferida da alma…. Vivam a suprema alquimia… Nos negócios, tenderão a somar conhecimentos, pessoas, clientes, numa solução, um novo tipo de aprendizado e união de forças, determinadas para o sucesso! Conhecimentos serão preenchidos pela união com outras pessoas, time unido faz toda diferença! Na saúde, a homeopatia, uso de ervas, mais a higiene mental, serão a verdadeira alquimia para a longevidade e resistência de vocês, incluindo os bons pensamentos e sentimentos… Tirem do coração de vocês refugos contrários do passado e se curem!

Leão, de 23 de julho a 22 de agosto: Leoninos terão nesse ano sorte e ciclos de tempo que conhecem, sincronizando com eles, usando bom senso e sabedoria, além de controlarem o que pensam e dizem… Quem tem harmonia e paz, consegue tudo! Os ciclos passam, a vontade permanece! Nos negócios, um abençoado ciclo de sorte, trazendo a oportunidade que desejavam! Corram atrás e façam acontecer, oportunidades são cabeludas pela frente e carecas pelas costas, inteligência, sincronismo e bom senso completam a situação pro sucesso! Na saúde, tenham disciplina para sincronizarem o corpo, mente e espírito com as atividades diárias, um equilíbrio sob medida, resolverá qualquer problema que tiverem, portanto, caminhem com um propósito!

Virgem, de 23 de agosto a 21 de setembro: Virginianos, a bênção e boa sorte estarão com vocês nesse ano luminoso e especial! Celebrem a alegria de viver, levem luz, bênção, conhecimento e entusiasmo que dissipem qualquer sombra… Sintam a luz tocar e inspirar toda a vida de vocês! Nos negócios, boa sorte e bênção em todas as situações. alegria do sucesso e satisfação em partilhar a luz e celebrar a vida, conquista de corações e mentes das pessoas de modo benquisto… Na saúde, energia vital que circulará de modo vibrante e entusiasta, alegria contagiante e pique para festas, atividades que serão solicitados e todos gostarão da presença de vocês, luz da alma…

Libra, de 22 de setembro a 23 de outubro: Librianos, nesse ano terão que refletir mais, usar a intuição, descansar e meditar, vendo o que é melhor de fato pra vocês, ainda terão que ouvir o que as pessoas dizem, muitas coisas serão chamados a opinarem… Usem a intuição e deliberem dentro do que é bom e justo… Nos negócios, Os clientes, colegas e parceiros provavelmente terão muito pra falar e contribuir para melhorar as coisas, vejam os pontos de vista deles e agreguem no que faz sentido pra coisa acontecer… Usem a intuição de forma diferencial e agreguem a solução! Na saúde, descansem, meditem, pratiquem yoga ou alguma forma de meditar algumas vezes nesse ano, e sincronizem com a espiritualidade, todo o diferencial para um bom rendimento estará nessa disciplina… Usem os limites de vocês com inteligência.

Escorpião: de 24 de outubro a 22 de novembro: Escorpianos, um desafio e tanto pra vocês… Vencerem a impulsividade e darem o salto além dessa realidade e enxergar o que poucos conseguem ver… Loucura ou extremo sincronismo com a mente cósmica, no sagrado de Deus e no limite do humano… Cuidado para não meterem os pés pelas mãos… Analisem e sintam qual a melhor opção… Nos negócios, o palpite de sorte pode falar numa negociação arriscada e pode ser certeiro… Outra visão, olhar a situação e os desafios de um modo diferente do convencional, além da imaginação… Com o impulso do espírito é possível fazer o que os poucos gênios ousaram, mas usem o bom senso para que a escolha seja certa! Na saúde, podem ter muitos problemas por causa de impulsividade, ansiedade e nervosismo, relaxem e aprendam a treinar a mente e o espírito para encaixar em cada situação a seu tempo…

Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro: Sagitarianos, esse ano conquistarão o Mundo! Sentirão uma alegria de dever cumprido e compartilharem a alegria do sucesso! Uma grande evolução, após 3 anos de lutas e outros tantos de pelejas e sacrifícios… Sejam o Mundo de alguém… Nos negócios, será a consolidação do sucesso de um time, produto ou prática, que encantarão os clientes… Celebrem o sucesso e partilhem as melhores lições construindo um caminho feliz! Na saúde, terão excelente boa forma e disposição, mente clara e espírito integrado, que farão diferença fundamentais e serão solicitados para algumas coisas. Levem a alegria para aqueles que não acreditam ou não podem sorrir…

Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro: Capricornianos, terão a sincronia com a regência do ano, sendo fundamental escolher e sustentar a escolha que farão, libertem-se de dúvidas e coloquem a ação pra frente! Sejam mais onde precisa e menos onde perdem… Vençam a tentação das coisas, e se liguem somente no que sincroniza e funciona pra vocês… Nos negócios, podem receber propostas diversas, tentadoras e atraentes, mas prevalecerá apenas o que sincroniza, o que escolhem e sustentam… Tenham o cuidado especial de escolher pessoas nessa mesma sincronia… Na saúde, atentem para a respiração, pulmões e problemas respiratórios, tomem vitamina C e pratiquem uma rotina regular de exercícios físicos… Procurem sincronizar com pessoas leves e que deixam a vida mais suave…

Aquário, de 21 de janeiro a 18 de fevereiro: Aquarianos, nesse ano tomem cuidado com as sombras da negatividade e de situações que vocês mesmos criaram… Sonhem, mas tenham diferenciação do ilusório e real, sejam a cabeça nas estrelas e pés no chão, se protejam de pessoas e lugares negativos, especialmente, tenham cuidado com o que dizem… Nos negócios, podem passar uma fase de criação e planejamento surreal, enfrentar uma energia oposta pesada nos projetos e terem que contornar de modo criativo… Tenham paciência e inteligência se tiverem um cliente ou chefe chato… Na saúde, procurem ter um bom sono, insônia pode ser constante em função de embates e perturbações nessa ano… Meditação e yoga, ajudam muito!

Peixes, de 19 de fevereiro a 20 de março: Piscianos, nesse ano serão os professores e aqueles que serão o milagre para as pessoas perdidas ou desiludidas… Usem a experiência prática da vida, com o toque da alma e sejam uma ponte para as pessoas, curem e sejam curados! Nos negócios, podem fazer uma mentoria ou treinarem pessoas em procedimentos, produtos ou serviços e serão bem requisitados! Somem o conhecimento para criarem um resultado único! Na saúde, tenham critério em fazer uma boa e balanceada alimentação, qualidade é fundamental para uma saúde excelente!

Usem a meia noite a invocação do anjo (Mumiah) 72. Purificar a alma e o meio ambiente, evoluindo pelo amor e não pela dor.

Pessoas, uma boa e abençoada semana! Feliz 2022 com amor, sabedoria, paz e prosperidade!

