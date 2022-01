Com 11 ex-jogadores do Morcego, Kinho Brito inicia os trabalhos no Galvez

O técnico Kinho Brito terá menos de um mês para ajustar o Imperador Galvez para a estreia no Campeonato Acreano 2022. O Imperador terá sua primeira partida pelo estadual no próximo dia 16 de fevereiro, às 17h, na Arena da Floresta. O adversário de estreia será justamente o Andirá, ex-clube do técnico Kinho Brito.

O novo comandante do Imperador Galvez, após dirigir o Andirá na Copa São Paulo de Futebol Júnior, iniciou durante os primeiros dias da semana os trabalhos de pré-temporada no CT Forte Imperador, juntamente com onze jogadores trazidos por ele do clube morcegueiro. Kinho explicou para o ge que outros três nomes ainda podem chegar ao Imperador.

Veja a lista: Rikelme (goleiro); Franklin, Dudu e Henry (zagueiros); Peteca e Lima (volantes); Robertinho, Roberto e Thalis (meias) e Alifi e Jairo (atacantes).

O Galvez está inserido no grupo B do estadual ao lado de Andirá, Humaitá, Independência e São Francisco.