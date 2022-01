Com 44% das intenções de voto, Lula pode vencer eleição no 1º turno, aponta pesquisa Ipespe

O ex-presidente Lula segue na liderança da corrida eleitoral pelo Palácio do Planalto em 2022. Com 44% das intenções de voto, ele poderia ganhar o pleito no 1º turno, de acordo com pesquisa Ipespe divulgada na manhã desta sexta-feira (14).

Na sequência aparecem Jair Bolsonaro (PL), com 24%, Sergio Moro (Podemos), com 9%, Ciro Gomes (PDT), com 7%, João Doria (PSDB), com 2%, Simone Tebet (MDB), Rodrigo Pacheco (PSD) e Felipe D’Avila (Novo), com 1%.

A pesquisa ainda traça outro cenário, sem Moro e com Alessandro Vieira (Cidadania). Nesse caso, Lula também faz 44%, Bolsonaro cresce um ponto percentual, o mesmo que ocorre com Doria e Simone Tebet.

Em relação ao estudo anterior do mesmo instituto, Lula manteve o mesmo patamar (44%) no teste estimulado. A distância para Bolsonaro também ficou no mesmo nível. O atual presidente tinha 24% em dezembro.

O levantamento foi realizado entre 10 e 12 de janeiro de 2022 com 1.000 entrevistados ouvidos por telefone por meio do Sistema Cati/Ipespe. A margem de erro máximo estimada é de 3.2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95,5%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-09080/2022.

Nas simulações de segundo turno, Lula venceria todos os adversários. A menor distância seria em relação a Moro (19 pontos percentuais). Já Bolsonaro perderia para Ciro Gomes e empataria com João Doria.

Leia os resultados:

Lula: 53% x Bolsonaro: 31%;

Lula: 52% x Moro: 33%;

Lula: 52% x Ciro: 25%;

Lula: 53% x Doria: 22%;

Ciro: 44% x Bolsonaro: 33%;

Bolsonaro: 43% x Doria: 43%.