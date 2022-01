Com aumento das chuvas, Detran alerta: pista molhada exige cuidados redobrados

No Acre, o período de chuvas intensas já começou e com ele a necessidade de redobrar a atenção ao trânsito, já que com a pista molhada e a redução da visibilidade, o risco de acidentes aumenta.

Pneus em mau estado de conservação e alta velocidade são as principais causas de acidentes durante a chuva, pois é essa combinação que provoca a aquaplanagem, fazendo o veículo deslizar na pista e o motorista perder o controle.

“Nesses casos deve-se tirar o pé do acelerador para diminuir a velocidade e não pisar no freio. Além disso, também não se pode fazer movimentos bruscos, o ideal é girar levemente o volante, até retomar o controle do veículo” explica o agente de trânsito do Detran/AC, Ícaro Roque.

É importante salientar também que o cinto de segurança deve sempre ser usado. O equipamento é obrigatório para todos os ocupantes do veículo e, nos casos de acidente, pode reduzir em até 70% os riscos de lesões e em 40% os riscos de mortes dos ocupantes de um veículo, segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet).

Os dias de chuva exigem atenção e responsabilidade, também, dos pedestres. É preciso tomar cuidado na travessia de ruas e calçadas, tanto em função de locais com água alagada, quanto pela visibilidade.