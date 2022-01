Com Gleici e Chico Diaz no elenco, filme do acreano Sérgio de Carvalho é selecionado para Festival na Suécia

Alienígenas – O Filme

“Alienigenas – O Filme”, baseado no livro Noites Alienígena, de Sérgio de Carvalho (foto), que também assina a direção, foi selecionado para o Festival de Cinema de Gotemburgo (Göteborg Film Festival) um evento anual organizado em Gotemburgo, Suécia, desde 1979. Começa na última semana de janeiro e dura 10 dias. Sérgio de Carvalho participará do evento.

***Com locações na capital acreana, em bairros, espaços públicos, locais com identidade urbana, o filme apresenta roteiro narrativo sobre três jovens, amigos de infância, que se afastam pelas realidades sociais e voltam a se encontrar pelas periferias de Rio Branco. Gleici Damasceno e Chico Diaz fazem parte do elenco do filme. O projeto foi aprovado por edital da Secretaria do Audiovisual (SAV).

Festival Pachamama em Cruzeiro do Sul

O “Festival Internacional Pachamama – Cinema de Fronteira”, que este ano chega a sua décima segunda edição, realiza em fevereiro mais uma edição itinerante, desta vez, na cidade de Cruzeiro do Sul. A mostra cinematográfica faz parte da proposta do festival de democratizar o cinema latino. Neste momento, parte da equipe do Pacha está em Cruzeiro fazendo a pré-produção do evento. A atividade é financiada pelo governo do Estado, por intermédio da lei Aldir Blanc, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM).

Elas pelo Brasil

Mostrar as belezas do Brasil, as riquezas das culturas e gastronomias regionais e quebrar tabus, tudo isso sob um olhar especial de mulheres de todos os estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Esta é a ideia do projeto Elas pelo Brasil, que foi lançado pelas participantes na plataforma do Instagram e que leva muitas informações e dicas de viagens por todos os recantos deste país. A iniciativa de reunir estas mulheres foi da Danielle Almeida, do Ceará.

*** O primeiro encontro nacional das participantes do “Elas pelo Brasil” acontecerá de 14 a 21 de janeiro, em Belém, Pará. E o Acre será representado pela criadora de conteúdo Thalita Figueiredo, que comanda dois perfis na rede social instagram (@tipsdathaly e @destinoacre) onde mostra diariamente o potencial turístico do Acre, entre outras informações pertinentes aos viajantes. Recentemente eu a encontrei na pousada da peruana Cintia Flores, no Rio Croa, em Cruzeiro do Sul.

Oficina de Tecido Acrobático para iniciantes

O grupo Acrobartes realiza no período de 15 a 29 de janeiro a Oficina de Tecido Acrobático para iniciantes. As aulas serão ministradas pelo instrutor Aldemir Ferreira, o Chocolate, e acontecerão às quintas e sábados, na casa de Cultura Memórias Vivarte, apoiadora da ação.

***O tecido acrobático é uma modalidade nascida do circo. A atividade mistura a força e a beleza dos movimentos aéreos e não tem restrições aos praticantes. É necessário apenas o uso de roupas para prática de exercícios físicos e a curiosidade para aprender uma nova atividade.

***Os benefícios são diversos: flexibilidade, resistência, superação do medo de altura, além de trabalhar a expressão artística, a respiração e a autoconfiança. Mais informações pelos telefones: Nattércia Damasceno – (68) 98401-1071 e Aldemir Ferreira (Chocolate) – (68) 9232-0038.

Inauguração

A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, entregou nesta sexta-feira, 7, as novas instalações da unidade do Ministério Público do Acre (MPAC) na cidade de Manoel Urbano.

*** O evento teve a presença do corregedor-geral do MPAC, Celso Jerônimo de Souza, do promotor de Justiça titular da comarca, Thales Ferreira, do vice-prefeito Raimundo Toscano Veloso e de representantes da Câmara de Vereadores, da Delegacia de Polícia Civil, da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC), e servidores do MPAC.

*** A unidade ministerial de Manoel Urbano leva o nome do procurador de Justiça Walder Gomes da Costa, que se aposentou em 1985. O membro do MPAC era natural de Sena Madureira. Ingressou no MPAC em 1978, tendo atuado nas cidades de Feijó, Brasileia, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Rio Branco. (Fonte/Dircom MPAC).

Força

Ainda se comenta e com absoluta repugnância, a decisão de um instituto que faz pesquisa no Acre que deixou de fora da mais recente a deputada federal Jéssica Sales, pré-candidata ao Senado. Jéssica é um nome forte na disputa da vaga e não foi incluída na pesquisa por estar fazendo tratamento de combate a um câncer de mama. Como ela bem disse nas redes sociais, estar tratando a doença não pode ser sinônimo de que está morta. Duvido se dariam o mesmo tratamento a um homem.

****Ainda sobre a deputada: bonito de ver a união de seus pais, a deputada estadual Jéssica Sales, o ex-prefeito Vagner Sales e a companheira de Jéssica, arquiteta Carol Castro, nessa primeira etapa do tratamento.

Idade Nova

Vida longa com muita saúde para a bela advogada Socorro Poersch (na foto com a filha Larissa) que mudou de idade nesta terça-feira (11). Ganhou festinha surpresa em sua casa promovida por amigos e familiares. Felicidade.

Axé!

Salve! Salve! Dirigente da tenda de Umbanda Luz da Vida, mãe Marajoana de Xangô, também conhecida como “Mãe da Tenda”, aniversariante desta terça-feira (11). Saúde e paz, mãe. Axé!

Os 15 anos de Ana Francisca Marques

Para celebrar os seus 15 anos de idade, a estudante e jogadora de vôlei Ana Francisca Marques, a Aninha, escolheu um torneio de vôlei com os amigos na AABB e uma festa temática sobre os livros de sua escritora favorita, HollyBlack, dia 19 de dezembro, no restaurante Pão de Queijo. A festa foi organizada pelos seus pais, Francisco e Valéria Marques, com buffet idealizado pela chef Denise Borges e decoração assinada por Socorro Macowski. Suas irmãs, Andressa e Beatrice, a sobrinha Letícia, o cunhado Diego Benício e a segunda mãe Rita, vieram da Paraíba para os momentos de comemoração. Vejam alguns dos melhores momentos!

Confraternização do time do Boticário

Para celebrar mais um ano de sucesso e de gratidão pela superação dos desafios impostos pela pandemia de COVID-19, o Time de Relações Públicas do Boticário no Acre reuniu colunistas, jornalistas e influenciadores no Atelier das Gostosuras, no dia 22.

***Na ocasião, em nome do franqueado Rafael Figueiredo, os convidados receberam os kits de Natal do Boticário e cartinhas de agradecimento pela parceria durante todo o ano, especialmente nos momentos mais críticos da pandemia, em que não mediram esforços para divulgar as ações sociais realizadas pela marca. A noite foi muito agradável e alegre, recheada de delícias e dos famosos doces da casa. Vejam quem este por lá!

A médica Ana Luiza Cavalcante Marques, morando atualmente em Manaus, comemorou a chegada do ano novo com boas vibrações ao lado de familiares e amigos em Rio Branco. E para tanto rolou festão das boas até o dia raiar, não poderia ser diferente já que a família Cavalcante é sinônimo de animação. Veja os flashes.