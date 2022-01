Com ida de Gladson a Porto Alegre, presidente do TJAC assume o Governo do Estado

Com a ida do governador Gladson Cameli para Porto Alegre, a presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Waldirene Cordeiro, assume o executivo acreano até o próximo dia 18 de janeiro.

O termo de transmissão de cargo foi assinado pela magistrada nesta quarta-feira (12), no Palácio Rio Branco.

Gladson embarcou para o Rio Grande do Sul ainda nesta quarta, pela manhã, no intuito de buscar investidores para o programa Melhor Emprego, anunciado por ele em dezembro de 2021.

“Nesta primeira visita, nossa expectativa é trazermos ao Acre a geração de 150 empregos diretos. Estamos indo visitar a FASA América Latina, localizada no município de Cruzeiro do Sul, em Rio Grande do Sul”, disse Cameli.

Wherles Rocha não assumiu o cargo, de forma interina, porque está em tratamento de saúde desde que foi encaminhado para São Paulo, em UTI aérea. O vice-governador se recupera bem.