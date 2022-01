Comitê da Covid-19 no AC ainda não tem posicionamento sobre realização do carnaval em 2022

Mesmo depois de algumas capitais brasileiras decidirem pelo cancelamento do carnaval em 2022 por conta do avanço da pandemia do novo coronavírus, da identificação de novas variantes e do surto de gripe em todo o país, o Governo do Estado ainda não decidiu se o evento será realizado no próximo mês.

A reportagem do ContilNet entrou em contato com o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, que estabelece medidas sanitárias e de controle para o funcionamento de estabelecimentos e realização de eventos no Estado, para obter informações sobre o assunto.

A assessoria de comunicação do órgão criado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) informou que não há ainda um posicionamento a cerca da questão, mas que deve discutir em breve o assunto para orientar as prefeituras municipais e o governo.

“Até o momento não há nenhuma orientação nesse sentido”, garantiu.

Gladson e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, disseram à nossa reportagem que estão aguardando um posicionamento do comitê. Em Cruzeiro do Sul, o prefeito Zequinha Lima já cancelou o carnaval de rua.