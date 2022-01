Competitivo, Whindersson explica “maluquice” por lutar contra Popó: “É como comédia, é de rapidez que preciso”

As respostas foram narradas por Whindersson, em sua biografia. Lançado em novembro do ano passado, o livro “Vivendo Como Um Guerreiro” conta com histórias que aproximaram o humorista do “alô vó, tô reprovado” e “qual a senha do wi-fi”– lembra? Inesquecível! – ao boxe. Além de ajudar na luta contra a depressão, revelado ao Esporte Espetacular, a nobre arte é um desafio ao cérebro do comediante. Para Whindersson, o boxe é como a comédia, algo que ele sabe muito bem fazer, por exigir rapidez nas decisões.