Concurso Bombeiros AC 2022: veja o edital com 153 vagas de Soldado!

Saiu o edital de concurso dos Bombeiros do Estado do Acre (Concurso Bombeiros Acre 2022). De acordo com o documento publicado na última segunda-feira, 10 de janeiro, estão abertas 153 vagas para Soldados, com requisito de nível superior e salários de R$4.344,22. O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) tem a responsabilidade do edital.

Do quantitativo de vagas do edital do concurso Bombeiros-AC, 122 são para candidatos do sexo masculino e 31 do sexo feminino.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter nível superior. Além disso, para ingresso, será necessário idade mínima de 18 anos até a data da matrícula no Curso de Formação; no máximo 30 anos de idade no ato da inscrição do concurso; e estatura mínima de 1,60m para candidatos do sexo masculino e 1,55m para candidatas do sexo feminino.

Inscrição Concurso Bombeiros AC 2022

Os interessados em concorrer a uma das vagas do concurso Bombeiros-AC 2022 poderão se inscrever entre 08 horas do dia 11 de janeiro e 21 horas do dia 07 de fevereiro de 2022, por meio do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) , organizador do certame.

A taxa de inscrição para participar do concurso será de R$53, devendo ser paga até 08 de fevereiro.

Os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional, doadores de sangue e de medula óssea e convocados pela justiça eleitoral podem solicitar a isenção da taxa. Os pedidos serão aceitos entre os dias 11 e 13 de janeiro, por meio do site da banca.

Provas

O concurso Bombeiros-AC 2022 vai contar com prova objetiva; teste de Aptidão Físico (TAF), exame psicotécnico e exame médico e toxicológico; e investigação social e criminal.

As provas objetivas do concurso estão previstas para serem aplicadas no dia 06 de março de 2022, no turno da manhã, nas cidades de Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá. No ato da inscrição, o candidato deverá escolher o local em que realizará a prova objetiva.

O exame vai contar com 65 questões, distribuídas da seguinte forma:

Conhecimentos Gerais

Língua Portuguesa (seis);

Matemática (seis);

História e Geografia do Acre (quatro); e

Informática Básica (quatro).

Conhecimentos Específicos

Estatuto dos Militares do Estado do Acre (oito);

Noções de Direito Administrativo (sete);

Noções de Direito Constitucional (sete);

Noções de Direito Penal Militar (sete);

Física (oito); e

Química (oito).

Segundo o edital, para ser aprovado, o candidato deverá obter 60 pontos (50%) e não zerar nenhuma das disciplinas. Além disso, será preciso estar classificado no limite abaixo definido para a realização da prova física.

Sexo masculino: até 488 serão convocados para o TAF; e

sexo feminino: até 124 candidatas realizarão o TAF.

Veja o edital

Sobre os Bombeiros

A ideia de Bombeiro no Acre Com a instalação do Governo Provisório do Estado Independente do Acre, Luiz Galvez Rodrigues Arias – Chefe do Governo Provisório, através do Decreto nº 07, na data de 17 julho de 1899 que versava sobre vários departamentos, entre eles o de justiça, criou o Corpo de Bombeiros.

Os primeiros serviços de combate a incêndio A existência do serviço de extinção de incêndios é paralela a do serviço de Polícia. Em 01-01-1921, as Companhias Regionais de Polícias para aqui vieram com a missão de policiar a região e por ocasião dos incêndios, aquela tropa era acionada e, utilizando os meios que dispunha como: pá, enxada, balde d`água, areia e outros meios de fortuna, extinguiam as chamas e evitavam sua propagação, retiravam bens materiais e socorriam vítimas.

Teve como primeiro Comandante, o Major Duarte de Menezes – Comandante da Companhia Regional de Polícia do Alto Juruá. Origem Legal Constituição Estadual de 1º de março de 1963, que criou a Polícia Militar do Estado do Acre, instalada em 31 de março de 1974, substituindo a Guarda Territorial.

Veja Apostila para Concurso Bombeiros – AC: CLIQUE AQUI