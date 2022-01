Concurso do IBGE: edital é publicado com salários de até R$ 4,2 mil

Como já havia sido anunciado anteriormente, a banca organizadora é o Idecan (Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência Nacional).

As inscrições começam nesta segunda-feira, 10 de janeiro e seguem até o dia 2 de fevereiro de 2022. A taxa é de R$ 20,00 para o cargo de Agente Censitário de Pesquisas por Telefone e de R$ 41,00 para o cargo de Supervisor Censitário de Pesquisas e Codificação.

As provas objetivas estão previstas para acontecer no dia 20 de março.

Esse é o terceiro edital de concurso IBGE lançado. Antes desse novo certame, o órgão já liberou editais para as funções de Agente Censitário de Administração, Informática e Coordenador Censitário da Área (que serão organizados pelo IBFC), além dos editais de mais de 206 mil vagas para as funções de Recenseador, Agente Censitário Municipal e Agente Censitário Supervisor (cargos do edital organizado pela FGV).

Resumo concurso IBGE

Situação : edital publicado

: edital publicado Banca : Idecan

: Idecan Vagas: 192 vagas

192 vagas Funções: Agente Censitário de Pesquisa por Telefone Supervisor Censitário de Pesquisas e Codificação

Escolaridade: médio e superior

médio e superior Salário: até R$ 4.200

até Taxas de inscrição: R$ R$ 20 e R$ 41

R$ R$ 20 e R$ 41 Data das provas: 20/3/2022

20/3/2022 Edital

Cargos e vagas: concurso IBGE

Conforme falado anteriormente, o novo concurso IBGE oferta 192 vagas. A distribuição foi feita entre as seguintes funções:

Agente Censitário de Pesquisas por Telefone: 180 vagas ;

; Supervisor Censitário de Pesquisas e Codificação: 12 vagas.

Vale a pena ressaltar que são vagas temporárias e, conforme apresentado pelo edital, terá duração de 16 meses, podendo ser prorrogado, com base nas necessidades de conclusão das atividades do Censo Demográfico de 2022.

A jornada de trabalho para a função de Agente Censitário de Pesquisas por Telefone será de 27 horas semanais, incluindo finais de semana e feriados, observando o limite máximo de 4h30. A distribuição dos horários será feita entre os seguintes turnos:

TURNO I – 08h00min às 12h30min

TURNO II – 12h30min às 17h00min

TURNO III – 17h00min às 21h30min

Já a jornada de trabalho para o cargo de Supervisor Censitário de Pesquisas e Codificação será de 40 horas semanais, incluindo finais de semana e feriados, sendo 8 horas diárias no expediente de 8h às 21h30.

Salários

O edital do concurso IBGE oferece as seguintes remunerações aos aprovados:

Agente Censitário de Pesquisas por Telefone: R$ 998,00 ;

; Supervisor Censitário de Pesquisas e Codificação: R$ 4.200,00.

Inscrições

Os interessados nas vagas ofertadas podem se inscrever no site do Idecan a partir desta segunda-feira, 10 de janeiro, até às 23h59 do dia 2 de fevereiro de 2022.

A taxa de inscrição é de R$ 20,00 para a função de Agente Censitário de Pesquisas por Telefone. Já a taxa de inscrição para o cargo de Supervisor Censitário de Pesquisas e Codificação é de R$ 41,00.

Requisitos

Os candidatos do concurso IBGE precisam ter atenção ao principal requisito cobrado pelas funções ofertadas, que diz respeito ao grau de formação:

Agente Censitário de Pesquisas por Telefone: nível médio completo

Supervisor Censitário de Pesquisas e Codificação: nível superior completo

Além disso, os candidatos necessitam de algumas outras exigências para o devido desempenho nas funções ofertadas:

a)capacidade auditiva e de comunicação verbal para realizar entrevistas e coletar dados;

b)acuidade visual para leitura e preenchimento de formulários impressos e/ou em meio eletrônico;

c) capacidade motora para manusear microcomputador e seus periféricos durante a realização do trabalho; e

d) agilidade para cumprir as tarefas determinadas, nos prazos exigidos nos cronogramas das atividades da pesquisa, e de acordo com o padrão de qualidade requerido.

Atribuições do concurso IBGE

Agente Censitário de Pesquisas por Telefone:

Abrangem o atendimento telefônico aos usuários para suporte ao preenchimento do questionário do Censo Demográfico 2022 via internet (telemarketing receptivo) e ligação para as residências a fim de verificar eventuais problemas que levam à desistência do informante, incentivando e ajudando na finalização do questionário (telemarketing ativo); seguir as medidas protocolares de prevenção e proteção à saúde determinadas pelo IBGE; utilizar os equipamentos de proteção individual (EPIs) distribuídos pelo IBGE e executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos;

Supervisor Censitário de Pesquisas e Codificação

Auxiliar no planejamento e execução dos trabalhos de definição metodológica da pesquisa, inclusive o detalhamento de âmbito, a elaboração do questionário e manuais; Realizar pesquisa piloto; Ministrar treinamentos objetivando à capacitação dos Agentes Censitários de Pesquisas por Telefone e dos Codificadores, sempre que for necessário; Organizar a distribuição as tarefas dos Agentes Censitários de Pesquisas por Telefone e dos Codificadores de acordo com as orientações recebidas da coordenação da pesquisa; Estabelecer contato com informantes, quando necessário; Acompanhar e relatar à coordenação da pesquisa o desempenho dos Agentes Censitários de Pesquisas por Telefone e dos Codificadores de forma a auxiliar a tarefa de avaliação mensal dos mesmos; Disponibilizar todo o tipo de informação possível aos Agentes Censitários de Pesquisas por Telefone, facilitando suas atividades de contato, convencimento e coleta de informações; Disponibilizar todo o tipo de informação possível aos Codificadores, de forma a melhorar a qualidade da codificação do Censo Demográfico 2022; Reunir-se periodicamente com a equipe para uniformizar procedimentos e disseminar conhecimentos de casos específicos; Comunicar à coordenação os problemas relacionados à equipe que possam prejudicar o andamento do trabalho e consequentemente o cumprimento de prazos; Auxiliar a coordenação na crítica de agregados e na análise e divulgação de resultados; Levantar, organizar, sistematizar e avaliar informações; Elaborar relatórios, gráficos e tabelas; Analisar dados quantitativa e qualitativamente; Desenvolver eventualmente atividades de campo; Realizar estudos e medidas que visem à melhoria dos processos de trabalho e de mecanismos de acompanhamento e controle; Elaborar estudos, relatórios, gráfico, tabelas e outros documentos; Dar suporte e assistência à equipe no que diz respeito ao conhecimento das métricas qualitativas, indicadores de desempenho e técnicas motivacionais; seguir as medidas protocolares de prevenção e proteção à saúde determinadas pelo IBGE; utilizar os equipamentos de proteção individual (EPIs) distribuídos pelo IBGE e executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos;

Provas e etapas

A seleção do concurso IBGE será realizada por meio de prova objetiva de múltipla escolha, de caráter classificatório e eliminatório.

A prova será realizada no município do Rio de Janeiro, no dia 20 de março de 2022, das 13h às 17h.

Vale a pena ressaltar que a prova objetiva será de múltipla escolha e será composta por 60 questões. Cada questão conterá 5 alternativas (A, B, C, e D) e apenas uma alternativa correta.

Confira o quadro de disciplinas e o número de questões para cada função:

Conteúdo programático

Confira abaixo o conteúdo programático do concurso IBGE:

Agente Censitário de Pesquisas por Telefone

LÍNGUA PORTUGUESA

I – Compreensão de texto. II – Significação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. III – Pontuação. Estrutura e sequência lógica de frases e parágrafos. IV – Ortografia oficial; acentuação gráfica. V – Concordância nominal e verbal. VI – Regência nominal e verbal; crase. VII – Emprego dos verbos regulares, irregulares e anômalos. VIII – Emprego e colocação dos pronomes.

RACIOCÍNIO LÓGICO

I – Avaliação da habilidade do candidato em entender a estrutura lógica de relações entre pessoas, lugares, coisas ou eventos, deduzir novas informações e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. II – Estruturas lógicas; lógica de argumentação; diagramas lógicos; aritmética, álgebra e geometria básica.

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO

I – Código de Ética do IBGE (disponível, para download, no endereço eletrônico https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv98031.pdf). II – Lei nº 8.112/1990 e suas alterações (art. 116, incisos I a IV, inciso V, alíneas a e c, incisos VI a XII e parágrafo único; art. 117, incisos I a VI e IX a XIX; art. 118 a art. 126; art. 127, incisos I a III; art. 132, incisos I a VII, e IX a XIII; art. 136 a art. 141; art. 142, incisos I, primeira parte, II e III, e §1º a §4º).

CONHECIMENTOS GERAIS

I – Noções de Geografia urbana. II – Formação Territorial e Divisão Político-Administrativa. III – Organização do espaço agrário: atividades econômicas, modernização e conflitos; organização do espaço urbano: atividades econômicas, emprego e pobreza; rede urbana e regiões metropolitanas. VI – Dinâmica da população: migrações populacionais, área de crescimento e de perda populacional.

Supervisor Censitário de Pesquisas e Codificação

LÍNGUA PORTUGUESA

I – Compreensão de texto. II – Significação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. III – Pontuação; estrutura e sequência lógica de frases e parágrafos. IV – Ortografia oficial; acentuação gráfica. V – Classes das palavras. VI – Concordância nominal e verbal. VII – Regência nominal e verbal; crase. VIII – Emprego dos verbos regulares, irregulares e anômalos; vozes dos verbos. IX – Emprego e colocação dos pronomes.

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO E SITUAÇÕES GERENCIAIS

I – Aspectos gerais da Administração. Organizações como sistemas abertos. II – Funções administrativas: planejamento, organização, direção, coordenação e controle. III – Motivação, comunicação e liderança. IV – Processo decisório e resolução de problemas. V – Noções básicas de gerência e gestão de organizações e de pessoas. VI – Eficiência e funcionamento de grupos. O indivíduo na organização: papéis e interações. Trabalho em equipe. Equipes de trabalho. VII – Responsabilidade, coordenação, autoridade, poder e delegação. VIII – Avaliação de desempenho. IX – Compromisso com a qualidade nos serviços prestados.

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO

I – Código de Ética do IBGE (disponível, para download, no endereço eletrônico https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv98031.pdf). II – Lei nº 8.112/1990 e suas alterações (art. 116, incisos I a IV, inciso V, alíneas a e c, incisos VI a XII e parágrafo único; art. 117, incisos I a VI e IX a XIX; art. 118 a art. 126; art. 127, incisos I a III; art. 132, incisos I a VII, e IX a XIII; art. 136 a art. 141; art. 142, incisos I, primeira parte, II e III, e §1º a §4º).

NOÇÕES DE INFORMÁTICA I – Noções de sistema operacional (ambiente Windows). II – Edição de textos e planilhas (ambientes Microsoft Office e LibreOffice). III – Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

I – Noções gerais: planejamento estratégico; processo decisório e resolução de problemas; flexibilidade organizacional; cultura organizacional; tipos de estruturas organizacionais. Novas formas de gestão de serviços públicos: formas de supervisão e contratualização de resultados (controles e indicadores). Conceitos de Eficiência, Eficácia e Efetividade aplicada à Administração Pública. II – Administração de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas: o papel do gestor de pessoas; treinamento e avaliação de desempenho; modelagem do trabalho e conceitos 18 básicos de grupos; liderança: características e comportamentos dos líderes e seguidores, motivação; trabalho em equipe; gestão de competências. III – Gestão por Processos. IV – Teoria Geral da Administração