Concurso PF: “Buscamos um desfecho feliz para o caso”, declara ministro

Por meio das redes sociais, o ministro de Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, enviou recado aos aprovados no concurso público da Polícia Federal (concurso PF).

De acordo com Torres, o ministério trabalha para, em breve, trazer boas notícias aos aprovados do último concurso PF.

Além disso, declarou que estão buscando um bom desfecho para o caso. “Podem confiar que estamos atentos às ansiedades e buscamos um desfecho feliz para o caso”, encerrou.

Veja abaixo a publicação do ministro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Victor Gammaro (@victorconcursos)

No início de janeiro, a Polícia Federal nomeou, por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União, 644 novos aprovados no último certame para o cargo de Agente (concurso PF).

Os nomeados fizeram parte da LVIII Curso de Formação Profissional de Agente de Polícia Federal, que teve cerimônia de formatura realizada no último dia 16 de dezembro.

O edital do concurso PF ofereceu 1.500 vagas (sem contar as 500 excedentes) para os cargos de Agente, Escrivão, Papiloscopista e Delegado. Ao todo, o certame registrou um total de 321.014 candidatos inscritos.

Veja a distribuição por cargo:

Agente : 222.304

: 222.304 Escrivão : 53.486

: 53.486 Papiloscopista : 17.567

: 17.567 Delegado: 27.657

Vale a pena ressaltar que a equipe de jornalismo do Direção teve acesso à minuta do decreto que aponta a autorização para convocação de mais 1.426 aprovado no último concurso PF. O texto ainda precisa ser aprovado pelo Ministério da Economia.

Resumo concurso PF