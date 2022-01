Confira 108 concursos, com 225 mil vagas e salários até R$ 30 mil

Uma das oportunidades é no Ministério da Economia, que lançou seleção para a contratação temporária de 300 profissionais. As provas também vão selecionar 1.830 candidatos para cadastro de reserva. As vagas para nível médio oferecem salários de R$ 1,7 mil. Os cargos de nível superior preveem vencimentos entre R$ 3,8 mil e R$ 6,1 mil.

Os candidatos poderão fazer inscrição até a próxima sexta-feira (14/1). O cadastro é on-line e poderá ser feito por este link. Das vagas para preenchimento direto, 224 estarão disponíveis para ampla concorrência. As demais estão reservadas para cotas. As provas objetivas estão previstas para 3 de abril.

Forças de segurança

Em Mato Grosso, as forças de segurança pública (Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Militar) estão com oportunidades abertas.

Os Bombeiros oferecem vagas para soldado e oficial. A remuneração varia entre R$ 3.313,38 e R$ 8.411,88. As inscrições abrem em 12 de janeiro, no link, a taxa é de R$ 120.

A PM disponibiliza vagas, de nível superior, para os cargos de soldado, oficial combatente e oficial da saúde. A remuneração inicial vai até R$ 8 mil. Os interessados têm, de 12 a 24 de janeiro, para realizar a inscrição. A taxa custa R$ 200 para todos os cargos.

A Polícia Civil oferece oportunidades para investigador e escrivão. Os candidatos devem fazer as inscrições no mesmo período da PM, neste link. A taxa de inscrição é de R$ 120. A remuneração varia de R$ 5.657,47 a R$17.023,71.

A Politec MT oferta cadastro de reserva para o cargo de perito oficial criminal, perito oficial médico legista e para perito oficial odontolegista. A remuneração inicial é de R$ 13.982,41. A taxa de inscrição é R$ 200.

A Polícia Penal de Pernambuco está com inscrições abertas até 4 de fevereiro no site do Cebraspe. São 200 vagas, com remuneração inicial de R$ 3.276,42.

A Polícia Civil do Amazonas oferece 362 vagas para os cargos de delegado (62), escrivão (62), investigador (200) e perito (38). As remunerações iniciais variam entre R$ 11.281,26 e R$ 20.449,05.

A PM de São Paulo também está com oportunidades até 20 de janeiro. São 220 vagas para o cargo de aluno-oficial. A taxa de inscrição é R$ 130.

Aeronáutica

O concurso da Aeronáutica oferece 834 vagas de nível médio em 17 estados e no Distrito Federal. O salário inicial corresponde a R$ 3.825. As inscrições vão até 4 de fevereiro. Não há cobrança de taxa de participação. No entanto, um dos pré-requisitos para todos os candidatos é a idade máxima de 40 anos.

Controladoria-Geral da União

O certame da Controladoria-Geral da União (CGU) oferece 300 vagas para o cargo de auditor federal de finanças e controle e 75 para técnico federal de finanças e controle. As inscrições vão até 1º de fevereiro e podem ser feitas pelo site da Fundação Getulio Vargas.

Os profissionais selecionados cumprirão jornada de trabalho de 40 horas semanais, com remuneração inicial de R$ 7.283,31, para nível médio, e de R$ 19.197,06, para nível superior.

IBGE

O IBGE oferece, ao todo, 206.891 vagas para o Censo 2022 em nível fundamental e médio. A remuneração é de R$ 1,7 mil a R$ 2,1 mil. As inscrições vão até o dia 21 deste mês.

Demais oportunidades

Universidade Federal de São Carlos

Nível médio

13 vagas

Inscrições: até 14/1

Salário: R$ 3.670,44

Defensoria Pública do Estado do Tocantins

Nível superior

3 vagas

Inscrições até: 14/1

Salário: R$ 30.404,42

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Nível superior

34 vagas

Inscrições: até 17/1

Salário: R$ 20.988,01