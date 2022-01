Confirmada no BBB, Naiara Azevedo revelou ao ContilNet que não tem vergonha de nada: “Só não gosto de pedir emprestado”

Sensação do 19º Festival do Açaí, realizado no município de Feijó (AC) em 2018, e agora confirmada no elenco do camarote do Big Brother Brasil (BBB) 2022, a cantora sertaneja Naiara Azevedo concedeu uma entrevista exclusiva ao ContilNet na época onde contou detalhes sobre sua jornada artística.

Ao colunista Douglas Richer, a artista paranaense contou que não é tímida, que gosta de se envolver e de se jogar, mas que não gosta de incomodar as pessoas pedindo coisas emprestadas. “Só não gosto de pedir as coisas emprestado para os outros, mas de resto, não tenho vergonha de nada”, disse.

Além disto, Azevedo também comentou acerca de sua carreira como cantora. A voz por trás do hit “50 reais”, parceria com a dupla Maiara e Maraísa que emplacou as primeiras posições nas rádios de todo o Brasil, revelou que já sofreu discriminação por pertencer ao “feminejo”, denominação dada ao sertanejo feminino, mas que atualmente é muito respeitada no meio.

“(O sertanejo) já foi (muito preconceituoso) sim, mas hoje tem uma igualdade muito grande, um respeito muito grande dos profissionais envolvidos no meio, dos cantores, enfim, tudo que havia antes, hoje não existe mais, hoje é só alegria e muita música boa”, pontuou.

Naiara, que também veio ao Acre em 2016 para um show na Maison Borges, em Rio Branco, e em 2019 para fazer um concerto em Cruzeiro do Sul, disse que é muito viciada em redes sociais, principalmente em Instagram e Facebook, e contou também que nunca mandou nudes para o então marido Rafael Cabral. Ambos romperam o casamento em agosto de 2021, mas segundo ela, as relações profissionais continuam, tendo em vista que ele é empresário dela.

Confira a entrevista na íntegra:

CARREIRA

Atualmente, a cantora mora em Goiás (GO), cidade que abriga várias vozes do gênero. O maior sucesso de Naiara foi a música “50 reais”, composta por ela em parceria com Bruno Mandioca, Maykow Melo, Alex Torricelli e Waleria Leão, e que foi inspirada em uma história pessoal de traição. Ao ContilNet, ela brinca ao responder que, de fato, a história é verídica: “levei chifre mesmo, foi na minha cabeça”, ri.

Além da parceria exitosa com Maiara e Maraísa, Azevedo também já gravou com Ivete Sangalo em “Avisa que eu cheguei”, com Solange Almeida em “Apenas Solteira”, com Dilsinho em “Manda Áudio”, dentre outras parcerias, inclusive uma inédita com Marília Mendonça, planejada para sair já em janeiro deste ano. Outros hits da cantora são “Pegada que desgrama”, “Ex do seu atual”, “O nome dela é rapariga” e “Louca e prática”, sendo esta última versão em português da música “Waka Waka”, da cantora Shakira. Em 2018, Naiara foi indicada ao Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja, por “Contraste”.

Ao Gshow, a cantora contou que não está indo para o BBB apenas para ganhar o prêmio, mas sim para alcançar mais pessoas e para mostrar um lado que os fãs e o público em geral talvez ainda não conheçam.

“Estou saindo da minha bolha. Não estou entrando no BBB para ganhar R$ 1,5 milhão. Como cantora, já consegui alcançar muito mais do que sonhei. O que eu quero com esse programa é ganhar o coração das pessoas. Lógico que o prêmio seria ótimo, mas o que vai mudar minha vida é saber que eu consegui ser amada pelo que eu sou”, disse.