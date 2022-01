Conselho Seccional da OAB/AC toma posse e realiza a primeira sessão do Pleno em 2022

A Diretoria da OAB/AC deu posse aos membros do Conselho Seccional nesta quinta-feira, 6, durante solenidade realizada na sede da Seccional em Rio Branco. Além dos membros do colegiado, a reunião teve a presença da Diretoria da CAAAC, dos conselheiros federais, de advogados e familiares convidados.

O presidente da Ordem, Rodrigo Aiache, destacou a necessidade da Seccional ser a casa do advogado. “A advocacia tem que estar unida para que possamos vencer as dificuldades. […] Nós temos que melhorar a vida do advogado e da advogada acreana, e fazer a OAB Acre ser reconhecida e respeitada pela sociedade”.

Aiache também destacou a necessidade de inclusão e proximidade da sociedade por meio da acessibilidade. Na primeira sessão, que também foi transmitida pelo canal da Ordem no YouTube (veja), participaram intérpretes de Libras, a Língua Brasileira de Sinais, língua oficial do País além do Português, utilizada por pessoas surdas.

No início da sessão, Aiache passou a condução e presidência do primeiro Conselho Pleno da nova gestão para a vice-presidente da OAB/AC, Socorro Rodrigues. Emocionada pelo gesto, Socorro pontuou a necessidade das mulheres estarem presentes na Ordem. “O sistema de paridade facilitou a participação feminina, mas precisamos avançar. […] É necessário empoderar outras mulheres”, concluiu.