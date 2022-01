Copa SP: Cruzeiro, Flamengo, Inter, Palmeiras, São Paulo e Vasco buscam classificação nesta quinta

O Palmeiras se tornou uma das principais forças na base no Brasil e tenta transformar essa nova realidade em seu primeiro título da Copinha. Para isso, precisará superar a ausência de Endrick, de apenas 15 anos, o principal nome da primeira fase do torneio, afastado por Covid.

Na etapa de grupos, o Palmeiras somou sete pontos, com duas vitórias e um empate (sofrido no fim do jogo contra o Água Santa). Seu adversário, o Mauá Futebol, também chega invicto, após dois empates e uma vitória – que lhe renderam a segunda colocação no Grupo 27.

17:15 – Cruzeiro x Red Bull Bragantino (em Itapira, ao vivo no SporTV)

O Cruzeiro vive na Copinha uma calmaria que a torcida não experimenta no time profissional. A primeira fase foi navegada em águas tranquilas, com três vitórias em três jogos, dez gols marcados e nenhum sofrido.