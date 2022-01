Corinthians e Flu buscam liderança, e Portuguesa tenta vaga; veja todos os jogos do dia

Matonense x Fluminense

Basta um empate contra a Matonense, às 15h15, em Matão, para que o Fluminense, já classificado à próxima fase, garanta a primeira colocação do Grupo 6. O duelo terá transmissão do sportv e acompanhamento em Tempo Real no ge (clique aqui para seguir).

No outro jogo da chave, às 13h, o Jacuipense, segundo colocado, com quatro pontos, joga pelo empate com o Fast para avançar. O time do Amazonas tem os mesmos quatro pontos, mas perde no saldo de gols. Portanto, precisa vencer para se classificar.

São José-SP x Corinthians

Também com transmissão do sportv, às 20h, em São José dos Campos, o Corinthians, já classificado, encara o time da cidade para tentar garantir a primeira colocação do Grupo 15. Um empate basta. O ge segue em Tempo Real a partida. Para acompanhar, clique aqui.

O São José ainda tem chances de classificação, mas precisaria golear o Corinthians e que o Resende no máximo empatasse com o River-PI no jogo das 17h45. O time do Rio de Janeiro, inclusive, tem uma situação bem confortável.

O Resende é segundo colocado, com quatro pontos e saldo positivo de dois gols. O River-PI é o terceiro, com um e saldo negativo de dois gols, enquanto o São José, lanterna, também somou só um ponto até aqui e com saldo negativo de três gols.

Outros jogos

Grupo 1 (Votuporanga)

11h – Atlético-MT x Monte Azul

13h15 – Votuporanguense x Bahia

Grupo 2 (Tanabi)

13h – Aquidauanense x Guarani

15h15 – Tanabi x Vila Nova

Grupo 5 (Franca)

17h45 – Confiança-PB x Ponte Preta

20h – Francana x Juventude

Grupo 13 (Guaratinguetá)

13h – São José-RS x XV de Piracicaba

15h15 – Manthiqueira x Vitória

Grupo 16 (Suzano)

13h – Concórdia-AC x Ituano

15h15 – União Suzano x Fortaleza

Grupo 19 (Jaguariúna)

13h – Fluminense-PI x Bragantino

15h15 – Jaguariúna x ABC

Grupo 23 (Osasco)

17h – Camaçariense x Santo André

19h15 – Audax x Joinville

Grupo 26 (Guarulhos)

13h – Santana x Guarulhos

15h15 – Flamengo-SP x Avaí

Grupo 27 (Mauá)

13h – Volta Redonda x Mauaense

15h15 – Mauá x Atlético-GO