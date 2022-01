O corpo de um jovem identificado apenas como Misael foi encontrado imprensado dentro de um poste oco de fibra. O fato ocorreu no município de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus), na tarde do último domingo (2/1).

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) divulgou nessa segunda-feira (3/1) imagens do resgate do rapaz que precisou da utilização de material especial para o trabalho.

