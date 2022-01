Covid-19: AC e Tocantins são os únicos estados em que crianças não foram para UTI no último mês

Apesar de ter 50% dos leitos das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) ocupadas com pacientes em tratamento da covid-19, a realidade do Acre é menos preocupante quando se trata do número de crianças internadas com a doença.

De acordo com um levantamento feito pelo jornal O Globo e a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), no período de um mês, nenhuma criança foi internada em estado grave da doença nos hospitais de campanha.

O cenário é o mesmo no Tocantins, localizado também no Norte do Brasil.

Em nove unidades do Brasil houve aumento na quantidade de internações de crianças nas UTIs (Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais), três ficaram estáveis (Acre, Tocantins e Piauí), dois tiveram queda (Paraná e Pará) e sete passaram dados incompletos, que não permitem fazer a comparação. São eles: Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

“Amazonas registrou o maior aumento. No final de dezembro, não havia nenhuma criança internada em UTI. Ontem, eram nove. Mato Grosso também está entre as unidades da federação que apresentam aumento relevante: de um caso para cinco em um mês. Outro estado com aumento expressivos foi Alagoas, em que as internações triplicaram, passando de três para nove”, diz um trecho da reportagem do site.

O número de infectados no Acre já é de quase 97 mil, de acordo com a Sesacre.