Covid-19: França relaxa regras de isolamento para contaminados e casos de contato

A França vai aliviar, a partir da segunda-feira (3), as regras de isolamento para as pessoas com Covid-19 e seus contatos quando tiverem o esquema vacinal completo a fim de preservar a vida socioeconômica do país, anunciou o governo.

Segundo as novas regras, as pessoas que testarem positivo e estiverem com o esquema vacinal completo deverão se isolar por sete dias e mais não dez.

Não haverá necessidade de quarentena para as pessoas de contato com o esquema de vacinação completo, embora tenham de respeitar as regras de uso de máscaras e distanciamento social e “fazer testes regulares”, explicou o ministro francês da Saúde, Olivier Véran, em entrevista ao Journal du Dimanche.

Preservar equilíbrio socioeconômico