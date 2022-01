Covid-19: Três moradores estão internados no Hospital de Sena Madureira

Após vários dias sem registro de internações por conta da covid-19, o Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, voltou a receber pacientes. Nesta terça-feira (11), três moradores se encontram internados após testarem positivo para a doença.

Vale lembrar que há meses o Hospital de campanha que funcionava no salão paroquial da Igreja católica foi desativado, sendo implantada uma ala exclusiva no João Câncio Fernandes para atender os pacientes com covid-19. “Existe uma equipe específica para atuar nessa ala”, destacou Michael Kelles, Diretor-administrativo.

Na data de ontem, segundo boletim da Secretaria Municipal de saúde, foram confirmados cinco casos da doença em Sena Madureira, demonstrando que o vírus ainda é circulante. “Recomendamos que as pessoas continuem adotando as medidas preventivas, visto que, a pandemia ainda não acabou”, comentou a enfermeira Wendy.

Todas as unidades de saúde de Sena disponibilizam doses da vacina, porém, a procura pelo imunizante vem diminuindo nesse começo de ano.