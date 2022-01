Criador do Voz da Cidade e esposo da saudosa dona Jandira, morre seu Floriano em Sena aos 84 anos

Faleceu na tarde deste sábado no hospital de Sena Madureira Floriano José da Silva, 84 anos, de parada cardíaca por volta das 14:30h.

Seu Floriano, como era conhecido, era esposo da saudosa dona Jandira, ambos criadores do primeiro, e único na época sistema alternativo de som de Sena Madureira chamada de ”Voz da Cidade”; fundada em 1962 e que trazia entretenimento para a população da época.

A filha de seu Floriano, professora Arturiete informou ao YacoNews que o pai foi diagnosticado com um tumor no pâncreas e estava fazendo um tratamento em um hospital da capital. “Ele acordou hoje muito bem, disposto, me pediu pra orar junto com ele. Depois começou a passar mau. Levamos ele para atendimento no hospital, mas quando chegou lá ele piorou e faleceu”, informou.

Seu corpo será velado em sua residência, ao lado do Correios de Sena. O sepultamento acontecerá neste domingo (30) no cemitério São João Batista.