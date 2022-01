Criança internada na UTI da Maternidade de Cruzeiro do Sul precisa de roupas e alimentos

O quadro clinico da criança que nasceu no dia 04 de janeiro deste ano e que a mãe precisou ser internada e está em estado grave na UTI do hospital do Juruá, já apresenta melhoras.

Segundo a assistente social da maternidade, a família está precisando de ajuda com alimentos e principalmente material de limpeza e enxoval para a criança que está internada na UTI da maternidade. “A criança está no isolamento e vem evoluindo bem, pois não está mais intubada. E hoje estive conversando com a vizinha da família que eles são da comunidade do profeta e ela me informou que o pai veio pra cidade pra providenciar o registro da criança. A família passa momentos de dificuldades e a criança precisa de enxoval. Eles necessitam também de cesta básica, a criança precisa de kits de higiene”.

Interessados em fazer doações deverá se dirigir à maternidade e procurar o setor de serviço social que está recebendo as doações

Redação Juruá Online