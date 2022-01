Daciolo: facada em Bolsonaro foi “espetáculo da maçonaria”

O ex-candidato à Presidência da República Cabo Daciolo (Brasil 35) disse nessa 2ª feira (3.jan.2022) que não acredita na facada no presidente Jair Bolsonaro (PL). Em vídeo publicado em seu perfil no Facebook, o ex-bombeiro militar disse que o episódio foi “um espetáculo da maçonaria e da nova ordem mundial”.

A teoria do ex-deputado é que Bolsonaro estava doente à época do atentado, em setembro de 2018. Daciolo afirmou que o então candidato ao Planalto teria que passar por um procedimento cirúrgico e por isso forjou a facada sofrida em Juiz de Fora (MG).

“Eu não acredito em facada de Bolsonaro nenhuma […] Eu vou dizer o que que eu que eu acredito: Bolsonaro estava com uma enfermidade e tinha que fazer uma cirurgia. E aí a maçonaria junto com a nova ordem mundial montou todo esse espetáculo. É o que eu acredito. É o que está no meu coração”, declarou Daciolo.

O vídeo foi gravado depois que Bolsonaro foi internado em São Paulo para tratar uma suboclusão intestinal. O chefe de Estado disse que o problema de saúde é uma sequela da facada.