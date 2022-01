Danilo Lovisaro é empossado procurador-geral de Justiça do AC; Bocalom marca presença

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom esteve presente, na noite desta segunda-feira, 24, na posse do procurador-geral de Justiça eleito, Danilo Lovisaro do Nascimento, durante sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), no Teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac).

Em razão da pandemia de covid-19 e da Síndrome Gripel, a solenidade teve restrição de público, mas pode ser acompanhada ao vivo pelo canal do MPAC no Youtube.

Na mesma cerimônia, também foram empossados o procurador de Justiça Álvaro Luiz Pereira no cargo de corregedor-geral, e os procuradores de Justiça Carlos Roberto da Silva Maia, Cosmo Lima de Souza e Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, como membros do Conselho Superior.

Eleito em primeiro lugar na lista tríplice, com 32,65% dos votos dos membros do MP acreano, Danilo Lovisaro do Nascimento foi nomeado procurador-geral pelo governador do estado, Gladson Cameli.

Para o prefeito Tião Bocalom é uma honra participar da posse do novo procurador-geral. “É muito bom estar presente neste ato solene. O ministério Público do Acre é um parceiro. Tivemos uma boa parceria com a gestão anterior e esperamos continuar com a mesma parceria”, disse o prefeito.

“A prefeitura de Rio Branco é responsável por combater a pandemia e o MPAC não vai deixar de dar o apoio necessário”, disse o procurador-geral, Danilo Lovisaro.