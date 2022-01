Deolane Bezerra surpreende ao mostrar closet de R$ 1 milhão com artigos de luxo

Deolane Bezerra, advogada e viúva de MC Kevin, abriu a sua intimidade em entrevista ao Hora do Faro, da Record, no último domingo (9). Na ocasião, a famosa mostrou sua nova mansão para Rodrigo Faro e exibiu detalhes de seu closet luxuoso, com artigos avaliados em R$ 1 milhão.

Enquanto mostrava o ambiente da casa, Deolane abriu o jogo sobre a vida que exibe para os fãs. A advogada negou usar as redes sociais para ostentar o que possui.

“Eu conto como foi o processo pra chegar onde estou, hoje eu recebo muitas mensagens de mulheres que dizem: vou estudar, vou lutar, vou pra cima, porque mulher consegue sim. O povo tem costume de achar que a pessoa vai nascer rica e ficar. As pessoas acham que não vão conseguir”, declarou ela.

Rodrigo, por sua vez, ficou chocado com as bolsas da advogada e o preço delas. “Essa prateleira aqui tem perto de R$ 1 milhão em bolsas e sapatos. Cada bolsa dessa custa entre R$ 10 mil e R$ 50 mil. É só fazer as contas. Você que ainda não se deu conta disso“, afirmou o apresentador.

Deolane Bezerra revela sua vida amorosa após a morte de MC Kevin

Na entrevista, a advogada e influenciadora também comentou se já beijou na boca após a morte do ex-companheiro. Ao responder a pergunta do apresentador, Deolane se emocionou.

“Você está beijando na boca? Não beijou mais?”, quis saber Rodrigo. “Ainda não, faz sete meses [que não beijo]. Acho que é algo que vai ter que ser assim, muito natural, não porque as pessoas querem”, respondeu Bezerra.