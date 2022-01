Deputado que andou pelo Acre e se elegeu na onda bolsonarista agora apoia Moro e ironiza primeira-dama

O deputado federal Junior Bozzella (PSL-SP), que ficou conhecido no Acre por ter vindo a Rio Branco como enviado da executiva nacional da sigla para dirimir os problemas entre o vice-governador Wherles Rocha e o então presidente regional do Partido, Pedro Valério, em 2020, está envolvido em nova polêmica. Desta vez com a primeira-dama do país, Michele Bolsonaro.

Eleito na onda bolsonarista em 2018, Bozella hoje se diz dissidente em relações aos seguidores do presidente jair Bolsonaro e, nesta segunda-feira (3), usou suas redes sociais para ironizar a postagem da primeira-dama sobre a internação de Jair Bolsonaro nesta segunda.

Michelle agradeceu as orações e afirmou que a internação do presidente ainda é decorrente do atentado de 2018, ocorrido em Juiz de Fora (MG). “Sequela que levaremos para o resto de nossas vidas” – postou Michelle.

Bozzella, hoje crítico do governo e aliado da candidatura de Sergio Moro à presidência, rebateu, sem citar o nome da primeira-dama. “A facada no Bolsonaro deixou mesmo ‘sequela’ pro resto da vida: nele e no Brasil!”.