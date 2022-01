Deracre realiza melhorias no PA Barro Alto, em Rio Branco, e garante escoamento de castanha e macaxeira

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), realizou nesta semana serviços de melhoria e conservação no Ramal do Extremo, no Projeto de Assentamento Barro Alto, situado no km 14 da AC-90, a Transacreana, zona rural de Rio Branco.

Os trabalhadores da autarquia atuam no melhoramento de dois quilômetros de ramal, com serviços de retirada de atoleiros, de saídas d’água e nivelamento de superfície. A ação contou com a utilização uma retroescavadeira e um trator-esteira.

De acordo com o presidente do Deracre, Petronio Antunes, é mais uma intervenção sendo realizada pelo Deracre conforme determinação do governador Gladson Cameli, e os serviços devem beneficiar famílias que necessitam de mais trafegabilidade para realizar o escoamento da produção.

“Trabalhar por quem coloca o alimento na mesa de cada acreano é uma determinação do governador Gladson, que tem se empenhado em prol dos produtores rurais das comunidades, e um compromisso de toda a equipe do Deracre, que tem trabalhado incansavelmente para garantir o acesso dessas famílias e salvar a sua produção”, enfatiza o presidente.

Apesar das chuvas, as equipes não pararam. Segundo o diretor de Desenvolvimento Regional, Tony Roque, as máquinas foram encaminhadas para garantir que os produtores agrícolas consigam levar seus produtos até o mercado municipal da cidade.

“A comunidade solicitou nosso apoio e fizemos o melhoramento da rampa de acesso, que estava necessitando de atenção, pois eles não conseguiam mais trazer seus produtos, como a castanha”, enfatiza o diretor.

Na oportunidade, a presidente da Associação de Moradores da Comunidade Água Preta, Francinete Marques, ressaltou a atuação do governo do Estado: “Agradeço ao governador Gladson Cameli pelo envio das máquinas do Deracre. Vieram e realizaram esse trabalho de recuperação da estrada, com a retirada de pontos críticos, o que facilita o escoamento da nossa produção e também melhora o desembarque das famílias na rampa de acesso à comunidade”.

As ações do Deracre continuam e visam garantir a melhora da qualidade de vida dos acreanos, além de facilitar a trafegabilidade em todo o Acre.