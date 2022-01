Descomplicando a conta de luz: saiba como é a composição da conta de energia

Você entende todos os detalhes presentes na sua fatura de energia elétrica? Compreender todos os detalhes da sua conta de luz é muito importante, para saber, entre outras informações, como está o seu consumo e quais são os impostos que você paga.

De forma simples, é possível separar o sistema de energia em três etapas básicas: a geração de energia, a transmissão dessa energia para as cidades e, por último, a sua distribuição que chega no consumidor final, incluindo residências e estabelecimentos comerciais ou industriais.

Você pode entender isso de forma fácil com o Descomplicador Paulo Vieira, clique aqui.

Sobre o valor de cada etapa é definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) com base em leis e regulamentos federais e contêm custos que não são de responsabilidade da Energisa, como impostos, encargos setoriais, custos de geração e de transmissão de energia. Todas essas transações são consideradas na composição da tarifa e podem ser acompanhadas direto na conta.

“Quando a conta chega ao consumidor em uma fatura única muitas vezes ele não percebe que nela já estão embutidos outros valores que compõem a tarifa. Estes valores são arrecadados pela distribuidora, por meio da conta de energia, e repassados diretamente às empresas responsáveis por cada uma dessas fases do processo produtivo da energia”, explica o gerente comercial da Energisa Acre, Roberto Vieira de Carvalho.

Encargos e impostos na tarifa

A ilustração abaixo mostra a divisão da fatura de energia elétrica em cada um dos itens que compõem a cadeia do setor elétrico brasileiro, considerando a receita da concessionária acrescida dos impostos e tributos (ICMS, PIS/COFINS). A tarifa final do consumidor da Energisa Acre contém 37% de encargos e impostos.

A parte que cabe à distribuidora de energia representa 34% da composição da tarifa. É por meio dessa parcela que a Energisa Acre distribui energia a todos os clientes, paga funcionários, fornecedores e prestadores de serviço, mantém e amplia a rede e os sistemas elétricos, além de investir na modernização e melhoria crescente da qualidade dos serviços prestados.

Além de disponibilizar dados sobre o consumo mensal e diário, a conta de energia também apresenta detalhes que ajudam a entender para onde seu dinheiro está indo. Através dessas informações é possível fazer um comparativo da média diária da energia consumida em relação ao mês anterior, para verificar se está utilizando mais ou menos energia no dia a dia. Com isso, o consumidor poderá reavaliar os hábitos diários e, quando necessário, aplicar estratégias de uso consciente para economizar.

É importante avaliar principalmente a média diária, pois, o valor total da conta pode variar de acordo com o período de leitura que pode ser entre 27 e 33 dias, informação também disponível na conta. Para reduzir a conta e não ter surpresas no final do mês, vale a pena adotar hábitos de consumo consciente de energia além de acompanhar mês a mês o seu consumo.

Veja abaixo a composição da tarifa e a distribuição de valores entre parcelas A e B em uma conta de R$ 100,00, por exemplo: