Dilma Rousseff questiona Lula sobre aliança com Geraldo Alckmin

Dilma Rousseff questionou Lula na conversa que os dois tiveram na tarde desta quinta-feira, em São Paulo, sobre a aliança com Geraldo Alckmin. Dilma perguntou a Lula sobre o status da aliança com o ex-tucano. Ela não estava no jantar de dezembro que reuniu os antigos desafetos, em São Paulo.

Lula respondeu que há, sim, a negociação, mas disse que ainda é necessário discutir quais seriam as bases programáticas da aliança. Nesta semana, Alckmin manifestou contrariedade diante do aceno de Lula de que revogaria a reforma trabalhista de Michel Temer.

Dilma não disse explicitamente, mas demonstrou contrariedade à aliança com Alckmin.

O encontro foi uma forma de prestigiar Dilma após os ataques de Washington Quaquá, vice-presidente nacional do PT. À coluna, ele disse que Dilma não tem mais relevância eleitoral. Lula aproveitou que Dilma foi a São Paulo fazer exames médicos e marcou o encontro, do qual também participaram Aloizio Mercandante e Gleisi Hoffmann, ex-ministros dos governos Dilma.