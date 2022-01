Dois anos após a morte, Kobe Bryant ganha estátua em Los Angeles

O artista Dan Medina, que mora em Los Angeles, decidiu esculpir pai e filha sorridentes e lado a lado com Gianna segurando uma bola de basquete – paixão que herdou do astro do Los Angeles Lakers – e Kobe usando a lendária camisa 24 da franquia da Califórnia, pela qual jogou na NBA de 1996 a 2016, quando se aposentou das quadras.

A escultura de Medina foi colocada justamente no local onde o helicóptero que levava Kobe e Gianna caiu, mas ficou lá apenas no dia do aniversário de morte da dupla. Agora, Dan quer entrar com um pedido para conseguir uma permissão para que uma versão em tamanho real da peça possa ser instalada de forma permanente no local.

Medina esteve presente para cumprimentar os fãs que fizeram a caminhada de 2,1 km para prestar homenagem à lenda do esporte. “Isso é tudo por minha conta, ninguém me pediu para fazer isso. Neste dia, segundo aniversário do acidente, decidi trazê-lo do nascer ao pôr do sol e criar um processo de cura para os fãs. Hoje (quarta-feira) foi especial porque presenciei muito disso. As pessoas vinham e saíam com algum tipo de satisfação”, disse.

Na base da estátua, de bronze de 73 kg, Medina acrescentou os nomes de todas as nove vítimas que morreram no acidente de helicóptero na encosta de Calabasas. Também inclui uma inscrição da famosa citação de Bryant: “Heróis vêm e vão, mas lendas são para sempre”.

Além de Gianna, Kobe e Vanessa Bryant, que eram casados desde 2001, tiveram mais três filhas: Natalia, de 19 anos de idade, Bianka, de 5, e Capri, de 2.