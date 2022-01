Edvaldo comemora sanção de emenda que destina R$ 6 milhões para as culturas do café e do açaí

Uma emenda do deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) apresentada ao Orçamento do Estado para o exercício financeiro deste ano foi sancionada na manhã desta quarta-feira (12).

A emenda de Edvaldo foi subscrita pelos outros 23 deputados. Ela destina R$ 6 milhões para as culturas do café e do açaí, sendo que R$ 4 milhões são para a aquisição de insumos e mudas de café e R$ 2 milhões para a cadeia produtiva do açaí.

Edvaldo Magalhães comemorou a sanção governamental. Disse que a iniciativa faz parte da boa política feita por ele na Assembleia Legislativa do Acre. “O nosso compromisso é com as pessoas, com o desenvolvimento do Estado. O café e o açaí têm se mostrado cadeias produtivas que tem dado resultado e esse carimbo desse recurso é uma forma de incentivo aos nossos agricultores, sobretudo da agricultura familiar”, disse.