Efeito cascata: com aumento no preço da gasolina, passagens de mototáxi são reajustadas em Sena

Após sucessivos aumentos no preço da gasolina, os mototaxistas que atuam nos vários Bairros de Sena Madureira decidiram aumentar também o preço das passagens. Esse reajuste varia de 1 a 2 reais, dependendo da localidade em que o passageiro é transportado.

De acordo com o mototaxista Charles, nos três aumentos anteriores ainda foi possível ‘segurar’ o preço, porém, nesse novo que foi anunciado recentemente, a classe precisou reajustar as corridas. “Tivemos que tomar essa decisão para não ficarmos no prejuízo. Hoje está tudo caro. Infelizmente tivemos mais um aumento no preço da gasolina que acaba gerando diversas consequências para a população”, comentou.

Na região central da cidade, a corrida passou de 7 para 8 reais. Já para os Bairros mais afastados, o preço varia de 10 a 12 reais. Há cerca de 40 mototaxistas trabalhando na cidade.

Em Sena Madureira, o preço do litro da gasolina varia de 7,21 reais a 7,25 reais.