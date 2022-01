Eliana deixa SBT e Silvio Santos de lado e assina com Netflix

A apresentadora do SBT, Eliana, deixou Silvio Santos de lado e assinou um contrato com a Netflix. Desse modo, a loira irá comandar um programa de Ideias à Venda, na plataforma de streaming. Em suma, a atração será uma competição de empreendedorismo, que garantirá o prêmio de R$ 200 mil para o vencedor. A estreia será no dia 9 de fevereiro.

O novo programa de Eliana, vai misturar um reality com game show. Além disso, cada episódio trará quarto empreendedores do mesmo ramo, que mostrarão suas ideias de negócios. Sendo assim, eles terão que impressionar não só os jurados, mas também a plateia. Por fim, apenas duas ideias chegarão à etapa final. Assim sendo, quem decidirá o grande vencedor, não será Eliana, mas sim, a plateia. A empresária, jornalista e ativista pela igualdade racial, Luana Génot, faz parte do júri fixo do programa de Eliana. Mas, não será só ela! A cada episódio, um famoso estará presente. Nesta temporada, estarão na atração da Netflix, Camila Coutinho, Luisa Mell, Leo Picon, Mariana Rios, Enzo Celulari e Carole Crema. Os temas dos episódios serão alimentação, beleza, inovação, moda, mundo pet e utilidades. Sonia Abrão elogia Eliana A apresentadora do SBT, Eliana está em um ótimo momento na carreira. Mesmo assinando com a Netflix, a loira está garantida com Silvio Santos, pelo menos até 2025. Sendo assim, todo seu esforço vem sido reconhecido por todos. Inclusive, Sonia Abrão. Recentemente, a apresentadora veterana foi só elogios para a contratada de Silvio Santos. Em suma, ela falou sobre o quão destacada a loira foi esse ano e o quanto ela merece o reconhecimento. “O ano é dela”, afirmou Sonia. E bom, nós concordamos, inclusive a Netflix que decidiu contratar a beldade.