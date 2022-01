Dados confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul, no Juruá, informam que os casos de Covid-19 no município, referentes à última sexta-feira (21) e sábado (22), mais que quintuplicaram.

O número de 8 – no primeiro dia – passou para 46 no dia seguinte.

O site Juruá Online informou duas altas e cinco entradas registradas no Hospital de Campanha local no final de semana.