Em meio à alta nos preços, salário no Brasil deveria estar na média de R$6 mil, diz Dieese

O valor do salário mínimo para 2022, estabelecido em R$1.212, não é o suficiente para comprar duas cestas básicas. Isto quem diz é a pesquisa feita pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), que fez as contas com base em 13 itens de cesta básica.

No Acre, onde a cesta custa, em média, R$542, já representava quase 50% do salário, e a situação de preços deve aumentar.

Segundo o Dieese, considerando os preços vigentes dos produtos no país, o salário mínimo deveria estar em, pelo menos, R$6 mil, o equivalente ao quíntuplo do valor estabelecido pela Medida Provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro na última sexta-feira (31).

“O aumento de R$112 em relação ao valor que vigorou durante o ano de 2021, R$1.100, não representa aumento real, mas apenas a recomposição de perdas inflacionárias. Aqueles trabalhadores com renda muito próxima ao salário mínimo foram os mais afetados com o rebaixamento drástico do poder de compra”, diz.