Em nota técnica, Semsa retira exigência de assinatura de termo em vacinação infantil

A Prefeitura de Rio Branco através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) retirou a exigência da assinatura de um termo de assentimento quanto às informações das condições clínicas da criança e das possíveis reações por meio de uma nota técnica enviada nesta quinta-feira (20), pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica.

Em nota, a Semsa reduz a faixa etária da aplicação de vacinas pediátricas contra a Covid-19 para crianças maiores de 10 anos de idade e todas as crianças entre 5 e 11 anos com comorbidades e/ou deficiência permanente, que terão prioridade. Para a vacinação da criança, os pais ou responsáveis legais devem estar presentes.

O processo vacinal das crianças acontece de forma decrescente, semelhante à forma que ocorreu a vacinação dos adultos. Os pais devem buscar as Unidades de Saúde da Família (USF) disponíveis para vacinação exclusiva das crianças com horário de funcionamento das 8h às 12h e das 14h às 16h. As unidades disponíveis são: