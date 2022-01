Em parceria com a Sedur, SENAI certifica alunos na Cidade do Povo e abre vagas para novos cursos

“O nosso sentimento é de gratidão. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. Não foi fácil concluir os cursos, pois tivemos que deixar nossas casas e algumas vezes até trazer nossos filhos para as aulas. Quem ainda não fez, inscreva-se, pois o mercado de trabalho precisa de nós e esse certificado é muito valioso. Estamos aqui para vencer”.

A declaração é de Antônia Jaira da Silva Gomes, moradora da Cidade do Povo, em Rio Branco, e foi dada na manhã desta quinta-feira, 13, durante a solenidade de entrega de certificados aos alunos que concluíram os cursos oferecidos àquela comunidade pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur). As capacitações foram ministradas pelo SENAI e também tiveram a parceria do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica do Acre (Ieptec) Dom Moacyr e Caixa Econômica Federal.

Durante o ato, realizado na Escola de Gastronomia e Hospitalidade do Acre Miriam Assis Felício, também foram abertas matrículas para mais cursos que serão ministrados pelo SENAI à comunidade. “Concluí quatro cursos e quero fazer outros. Já estou vendendo bolos e conseguindo uma renda extra”, celebrou Jaira.

Segundo Jamis Fernandes de Almeida, coordenador do Núcleo de Educação da Escola SENAI, foram abertas mais de 20 turmas em 2021 na Cidade do Povo, oportunizando qualificação para o mercado de trabalho a centenas de pessoas. “Já identificamos que alguns alunos que cursaram capacitações nas áreas de alimentos, mecânica de motocicleta e de ar condicionado, ou montaram o próprio negócio ou estão empregados em estabelecimentos dos respectivos segmentos. Eles são o futuro da indústria acreana”, ressaltou.

Já Francineudo Costa, presidente do Iepetec, diz que as capacitações já causam um impacto positivo na comunidade. “A violência caiu drasticamente e isso não vai parar. A Sedur, juntamente com os parceiros, tem feito um trabalho extraordinário. O conhecimento é libertador. Continuem buscando capacitação profissional”, incentivou o gestor.

Marcelo Freire, diretor-administrativo da Sedur, frisou, entre outras coisas, que a parceria com o SENAI tem sido vitoriosa. “É uma iniciativa voltada exclusivamente aos moradores da Cidade do Povo, que certamente terão uma melhor colocação no mercado de trabalho. São cursos em diversas áreas, que abrangem toda a comunidade. A parceria é exitosa, está sendo renovada neste ano e com certeza colheremos bons frutos”, asseverou.

Além dos certificados e da abertura de vagas para novas capacitações voltadas à comunidade, os alunos concludentes dos cursos participaram do sorteio de brindes e degustaram um coffee break ao final do evento.

Fotos: Assessoria