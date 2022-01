Em passeio, lutadores de MMA se deparam com sucuri gigante ‘tomando sol’ em cachoeira de MS

Em conversa com o g1MS, Nildo relatou que estava acompanhando um grupo de oito atletas de MMA, que estavam competindo no estado e queriam conhecer algumas cachoeiras de Mato Grosso do Sul. Durante a trilha, o animal foi flagrado em meio à queda d’água tomando sol, já que as temperaturas estavam abaixo do comum na região no dia do passeio, em 9 de janeiro.