Em São Paulo, Jorge Viana se reúne com Lula: “Saí mais esperançoso do que cheguei”

O ex-senador Jorge Viana (PT) se reuniu nesta segunda-feira (3), em São Paulo, com o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva.

JV destacou que foi sua primeira reunião política do ano, onde tratou das “responsabilidades nesses tempos difíceis”. Viana, que se declarou pré-candidato no ano que vem, mas ainda não decidiu se disputa o Governo do Acre ou a única vaga do Senado em 2022, disse que saiu da conversa mais esperançoso do que chegou ao ver Lula, que deve disputar a Presidência da República, “bem e motivado, cheio de ideias para melhorar a vida das pessoas”.

“É hora de união, humanidade, de ter esperanças, de trabalhar pelo bem comum, pela família de cada brasileiro. Esse é o sonho que nos move”, destacou o petista.

Apesar de não ter declarado a candidatura que vai escolher, Jorge Viana deve disputar o Senado, já que nacionalmente o partido caminha para uma federação com outros partidos, como o PSB, que já tem no Acre a pré-candidatura do deputado Jenilson Leite, da qual segundo o presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, não abre mão e colocou como prioridade na negociação para apoio a Lula.