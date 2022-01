Em um ano, AC registrou mais de 46 mil casos de Covid-19 e ultrapassou marca de mil óbitos

Os acreanos presenciaram o recrudescimento da pandemia do coronavírus nos últimos meses do ano de 2021, com a diminuição nos índices de pessoas infectadas, novas mortes pela doença e internações. De acordo com especialistas, tais conquistas se deram, principalmente, por conta da vacinação em massa – outra vitória alcançada pela população.

Ainda que os avanços tenham sido destacados, um balanço feito pela reportagem do ContilNet com base em dados fornecidos pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) mostra que nos últimos 12 meses o Acre registrou 46.695 casos de coronavírus (do dia 1º de janeiro até 31 de dezembro).

VEJA TAMBÉM: Covid-19 no AC: retrospectiva relembra variantes, 1 milhão de vacinas aplicadas e mais de 1800 vidas ceifadas

No mesmo período, 1055 óbitos em decorrência da doença foram notificados. Pelo menos 52 mil acreanos receberam alta médica após o diagnóstico, tratamento e isolamento em casa ou nas unidades de saúde.

Em um ano, cerca de 46 mil acreanos se submeteram a exames como RT-PRC e testes rápidos. Mais de 200 deram negativo para o vírus.

Em 2020 – fazendo o recorte do período que abarca de março (quando os primeiros casos foram diagnosticados) a dezembro -, o Acre atingiu a marca de 41.620 pessoas infectadas, além de 795 mortes.

No último dia do ano passado (31 de dezembro), 265 casos haviam sido registrados em 24 horas. Neste 31 dezembro, quando encerra 2021, o Estado não teve nenhuma notificação de infecção pelo vírus, é o que aponta o último boletim epidemiológico emitido pela Sesacre.